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وزير النقل يستدعي الشرطة لعربة نقل تسير على القضبان: «كادت تتسبب في كارثة» (صور)

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خلال جولته، الخميس، لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهره الكبرى، وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر تلاحظ لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة.

وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية وقت عبور السيارة، حيث كادت أن تقع كارثة محققة، ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة، وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة، واستدعاء شرطه قسم البساتين، لتحرير محضر بالواقعة، التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة سير القطارات.

كما طالب الوزير بسرعة إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد بخط «العباسية- حلوان» خاصة أن هذه التعديات تتسبب في وقوع وتعرض حياه المواطنين للخطر.

وناشدت وزاره النقل المواطنين باتباع التعليمات المروروية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية، وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد «لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين».

المصرى اليوم

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