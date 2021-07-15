سيناريست يعلّق على منتقدي الحياة الشخصية لـ حلا شيحا: «كلام رخيص أوي مفيهوش بشلن أخلاق ولا تحضر»

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انتقد السيناريست محمد صلاح العزب رد فعل الفنانة حلا شيحة بعد نشر المطرب تامر حسني منذ ساعات فيديو كليب غنائي لها من فيلم «مش أنا».

تحدث السيناريست محمد صلاح العزب فيلم «مش أنا»، بطولة الفنان تامر حسني، على انتقادات الفنانة بالفيلم، حلا شيحا التي هاجمت، منذ ساعات، نشر «حسني» فيديو كليب غنائي من العمل السينمائي عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «العزب» عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «رخيص أوي أن لما ممثلة تطلع تتكلم بشكل أيا كان بقى هو ديني أو متزمت أو متخلف أو مش عاجب الناس إن معظم الردود تسيب القضية وتسيب الفن وتتحول لإرهاب شخصي وتبقى كلها في سكة أحكام عليها وعلى أخلاقها وعلى سلوكها وتفتيش في نواياها».

وتابع: «وأنها بتتجوز عشان الفلوس والكلام كله يبقى في سكة لما تتطلقي ورينا هترجعي تاني ولا لأ.. وكلام مفيوش بشلن لا فن ولا رقي ولا تحضر ولا أخلاق، هو أنت لما بتعمل كده شايف نفسك فنان يعني وبرنس وبتدافع عن الفن.. وأنت متبني خطاب كله عشوائية وجهل وتخلف قد اللي هي عملته 10 مرات على الأقل».

وكانت «شيحا» انتقدت نشر «حسني» للكليب، قائلة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وانا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحا: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

في المقابل، خرج الفنان تامر حسني للرد عليها قائلًا عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو».

وتابع: «أولاً أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد أذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجوده، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس».

واستكمل: «أنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا».

وأختتم كلماته قائلًا: «أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا إحتراماً لحجاات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليف «حسني» وإخراج سارة وفيق.