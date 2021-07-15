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ألمانيا ترفع من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر

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ألمانيا ترفع السعودية من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر ألمانيا ترفع من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر
معهد كوخ المسؤول عن هذه المهمة صنف 6 دول عربية بفئة عالية

ألمانيا ترفع السعودية من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر

كشف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة الدكتور سعيد البطوطي لـ"سبق" عن رفع الألمانية اسم المملكة العربية ضمن قائمة الدول الخطرة.

واكد البطوطي أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المسؤول عن تحديد الدول والوجهات الخطرة وعالية الخطورة والآمنة قد رفع اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى ذلك يسمح للألمان بالسفر للمملكة وعند العودة لا يلزم الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق حجر صحي لمدة عشرة أيام.

ولفت البطوطي الى الإجراءات الصحية التي تتخذها المملكة والتي أدت بدورها لرفع اسم المملكة العربية السعودية بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا ورفعها من قائمة المناطق ذات الخطورة الوبائية.
وبين البطوطي أن المعهد الألماني المتخصص قد صنف 6 دول عربية بفئة عالية الخطورة، وهي والسودان وسلطنة عمان وتونس وسوريا والعراق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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