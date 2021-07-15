"ضمان صامطة" يكرم عددًا من موظفيه المترقين لخارج المكتب

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ويرحب بيحيى فقيهي المنضم حديثًا

كرم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة، عددًا من موظفيه المترقين، الذين صدرت ترقياتهم خارج المكتب.

وقدم مدير المكتب محمد عمر ناشب حمدي، شهادات الشكر والتقدير وباقات الورد للمترقين، مباركاً لهم ترقياتهم، متمنياً لهم مزيدًا من المراتب العليا.

وعبر الموظفون المرقون: ولي حسين علي حلوي، ومحمد معبر فالوق، وناصر ضيف الله محمد مشهور، عن شكرهم لإدارة مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة، وجميع الزملاء على هذه الحفاوة والتكريم التي تدل على حجم الترابط بين منسوبي المكتب

ومن جهة أخرى، رحب ضمان صامطة، بالزميل يحي فقيهي الذي انضم إلى مكتب الضمان الاجتماعي بصامطة، متمنياً له التوفيق مع جميع زملائه في المكتب.