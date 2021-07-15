بحضور وزير الشباب.. «دار المعارف» تسلم جوائز مسابقة «العمل الأول للموهوبين»

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للعام الخامس على التوالى أقيم مساء أمس حفل ختام مسابقة «العمل الأول للموهوبين» والتى تقام على مستوى الجمهورية بالتعاون بين دار المعارف ووزارة الشباب.

جرى خلال الحفل تسليم الجوائز للفائزين في المسابقة في أفرعها الثلاث (الرواية- القصة القصيرة – النقد) وكان قد تم في الأشهر الماضية الإعلان عن المسابقة وتلقى الاعمال المشاركة من الشباب وعرضها على لجنة التحكيم التي حددت الفائزين بالخمس مراكز الأولى من كل فرع وتم صرف جوائز مالية تصل إلى خمسة ألاف جنية للمركز الاول من كل فرع مع مكافآت بالمراكز الاخرى من 1000 جنيه حتى 4000 جنيه مع شهادة تقدير من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة دار المعارف مع نشر الاعمال الفائزة في كتاب وتعاقد مع الفائز بصفته مؤلفا للكتاب.

وقال سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، إن المسابقة تعكس دور المؤسسة في خدمة الثقافة خلال عمرها المديد البالغ 132 عاما، مضيفا ـن وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى كان حريصا على الحضور وأثنى على المستوى الراقى لاعمال المبدعين الشباب ودور مؤسسة دار المعارف في رعاية هذه المواهب وتقديمها.

شارك بالحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء تحرير وقيادات بالمؤسسات الصحفية والنقابات في دار المعارف والشركة القومية، وعزفت اوركسترا وزارة الشباب عدة مقطوعات كما شارك نخبه من شباب الفنانين بالغناء.