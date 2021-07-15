وزير الاقتصاد الليبي: حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع.. والخلاف أساسه سياسي

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دعا سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدورفي عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابيًا على إقرار الميزانية العامة للدولة.

وأشار «الغويل» إلى أن الخلاف قائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي وإن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع، حيث سعى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا ورأب الصدع وتجاوز التراكمات السلبية.

جاء ذلك عقب إنتهاء مجموعة العمل الاقتصادية اليوم من اجتماع موسع عبر تقنية الزوم، ضم ممثلي حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وممثل عن وزير الاقتصاد والتجارة وممثل عن وزير المالية والسيد فاخر ابوفرنة وزير التخطيط والأستاذ الطاهر الباعور، مستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء والسيد أمحمد الدرويش مستشار الشؤون الاقتصادية والتعاون ومنسق فريق العمل الاقتصادي.

وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إننا في حاجة لتوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.