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"العويسي" يتفقد جاهزية المراكز الإسعافية ومهبط الطيران بالمشاعر

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"العويسي" يتفقد جاهزية المراكز الإسعافية ومهبط الطيران بالمشاعر "العويسي" يتفقد جاهزية المراكز الإسعافية ومهبط الطيران بالمشاعر
التقى برؤساء المراكز والمسعفين، وطالبهم بتوفير أفضل الخدمات

واصل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، جولاته الميدانية والتفقدية للوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة لموسم الحج لعام ١٤٤٢هـ بمشعر منى؛ حيث اطلع على المراكز الإسعافية في المشاعر المقدسة وجاهزيتها.

كما التقى خلال الجولة بمشرفي نطاق (منى) واستمع إلى شرح مفصل على جاهزية المراكز والكوادر البشرية والآليات المدعمة بها.

وخلال الجولة التفقدية التقى الدكتور العويسي برؤساء المراكز والمسعفين، وطالبهم بتوفير أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم أفضل الخدمات للقطاعات المشاركة في الحج.

واختتم العويسى جولته بزيارته لمهبط الطائرات بمشعر منى واطلع على تجهيز المهبط واستمع لشرح مفصل عن خطة عمل ترحيل الحالات الإسعافية الطارئة عبر الطيران العامودي منذ استلام البلاغ وحتى وصول الحالة للمستشفى.

وأكد مشرف نطاق مشعر منى مازن الغامدي، أن النطاق على أعلى جاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال مراكزها الإسعافية، وكوادرها الطبية المتخصصة، والقوى العاملة لتقديم الخدمات الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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