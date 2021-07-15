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أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وجريان السيول في بعض مناطق المملكة

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أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وجريان السيول في بعض مناطق المملكة أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وجريان السيول في بعض مناطق المملكة
ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين.. والدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وجريان السيول في بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين 1442/12/9هـ على أجزاء من مناطق المملكة.
وتتأثر جراء الأمطار مناطق (جازان، عسير، نجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق (الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، مكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر بمشيئة الله (المشاعر المقدسة) يومي الأحد والاثنين بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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