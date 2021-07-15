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وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «تيمور 14» (صور)

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شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «تيمور 14» للجيش الثالث الميداني والذي يستمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بتقديم عرضًا مختصرًا للفكرة التعبوية للمشروع ثم القرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميدانى، وأشار القائد العام إلى قدرة على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي ترتبط بأمن وإستقرار الوطن، وناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في إسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كل التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات وكذا إصطفاف مراكز القيادة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.

حضر مراحل المشروع قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (تيمور 14)

المصرى اليوم

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