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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «حياة كريمة» ثورة اجتماعية في بناء الجمهورية الجديدة

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «حياة كريمة» ثورة اجتماعية في بناء الجمهورية الجديدة عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «حياة كريمة» ثورة اجتماعية في بناء الجمهورية الجديدة

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قال أحمد مسعد زهران، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة تمثل الثورة الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية لاستكمال ما بدأه الرئيس عبدالفتاح في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن المبادرة تهدف لرفع المعاناة عن كاهل الطبقات الأكثر احتياجًا والوصول لحياة أفضل اجتماعيًا وإنسانيًا واقتصاديًا في القرى التي لم تطالها أيادي الرعاية من الدولة منذ عقود حتى مجيئ الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة رصدت لهذه المبادرة استثمارات بلغت أكثر من 100 مليار جنيه، وتم الانتهاء من مرحلتها الأولى وجار العمل على المرحلة الثانية بكل تسارع من أجل تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية التي توليه الدولة والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس كل اهتمامها لتنمية الإنسان المصري البسيط.

وأوضح ان المبادرة تستهدف توصيل الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل، وبناء أسقف للمنازل، وتبطين الترع والمصارف وتنقيتها.

المصرى اليوم

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