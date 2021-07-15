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في إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودار نهضة مصر للنشر، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية الدولة «رؤية مصر 2030»، وضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي تستهدف التأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، في مواجهة الثقافات الأخرى في سبيل بناء الإنسان المصري الذي تقوم عليه التنمية.

وقع كل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، بروتوكول تعاون مشترك بين الثلاث جهات يتم بموجبه استكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، من خلال إتاحة وإضافة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، إلى تطبيق «اتكلم عربي» الذي اطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر، بهدف تعليم اللغة العربية لأجيالنا الناشئة بالخارج.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بتضافر الجهود الحكومية والتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل العمرية، والعمل في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بالتعاون مع دار نهضة مصر والتي تستهدف تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية كسبيل للحفاظ على الهوية المصرية، واستثمارًا لهذا المردود الجيد الذي حققته المبادرة وتفعيلًا للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، حيث جاء الاتفاق لاستكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن إتاحة عدد من المناهج التعليمية الهامة، كمنهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، جاء استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج لتوفير نسخ إلكترونية لهذه المناهج التعليمية المصرية، وسيتم ذلك عبر إتاحتها على التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي»، حتى تتمكن جميع الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول عليها واستخدامها في عملية تعلم أبنائهم للغة العربية والثقافة والقيم المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بإتاحة هذه المناهج التعليمية المصرية على تطبيق «اتكلم عربي»، نكون قد بدأنا المرحلة الثانية من تدشين وإطلاق التطبيق للمستخدمين، بما يجعله أكثر قدرة على مساعدة وتلبية احتياجات أولياء الأمور والأسر المصرية بالخارج، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية.

ومن جانبه، رحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي أطلقتها وزارة الهجرة مع دار نهضة مصر لتستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأشاد الوزير بالتعاون مع دار نهضة مصر في إنتاج المناهج التعليمية للغة العربية والتربية الدينية بالتوازي مع المحتوى الرقمي لها.

من جانبها، قالت الأستاذة داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، إن الشركة ستعمل على تطوير نسخ إلكترونية للمناهج التعليمية المصرية التي سبق وأن قامت بتأليفها وتطويرها وفقًا للاتفاقات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم، وهي كتب اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية وكتب منهج القيم واحترام الآخر، على أن تكون بصيغ وخصائص يمكن نشرها إلكترونيًا وتكون مناسبة للفئة المستهدفة.