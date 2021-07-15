«النقض» تنظر طعون متهمي «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث».. 21 نوفمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة 21 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات نظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث»، على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدّد الصادرة من «الجنايات»، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت 6 متهمين بالإعدام شنقًا، و8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عامًا)، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقالت «الجنايات» في منطوق حكمها، إن هذا حكم الله في المفسدين في الأرض قضى به من فوق سبع سنوات لعله هذه القلة الفاسدة التي روعت الآمنين وسعت لبث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن إرضاءً لحقد دفين سكن صدورهم فانطلق جميعهم ولم يراعوا في نفوس الآمنين إلَّا ولا ذمة«.

وتابعت المحكمة «القول بأنهم أطلقوا النيران وأشعلوا الألعاب النارية وكان هدفهم زائرين للبلاد لهم في أعناقها عهد الأمان مبتغين إساءة صورة هذا البلد وضرب السياحة والإضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل من لا ينتمى إليها أو يؤازرها، فكانت تلك الفعلة الدنيئة التي يبرأ منها الدين والخلق القويم».

وأكدت المحكمة حرصها على مراعاة تقرير العقاب تناسبًا مع سن بعض المتهمين ودور كل منهما في الواقعة سعيا لإنزال العقاب على كل متهم بنسبة جرمه، وحيث إنه بالنسبة للمتهم كريم على حميدة أنه ورد اسمه بأمر الإحالة وبالرول الخاص بالمحكمة خلوا من صفته كحدث، إلا أن المحكمة قد أقصت الأوراق حقها، وتبين لها أنه كان حدثا وقت ارتكاب الواقعة فإن المحكمة قد ندبت الخبير الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالته كحدث مراعاة توقيع العقاب عليه كحدث، فمن ثم فإن هذا قد تكون قد راعت صحيح القانون إزاء حالتهم، حيث إن المحكمة قد اطمأن وجدانها وسكنت عقيدتها إلى توقيع العقاب على المتهم للأسباب التي أوردتها.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.