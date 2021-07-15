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الرئيس أبومازن يستقبل فريق عمل برنامج «بيت للكل» ويشيد بأداء ومحتوى البرنامج

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الرئيس أبومازن يستقبل فريق عمل برنامج «بيت للكل» ويشيد بأداء ومحتوى البرنامج الرئيس أبومازن يستقبل فريق عمل برنامج «بيت للكل» ويشيد بأداء ومحتوى البرنامج

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استقبل الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس السلطة الفلسطينية فريق عمل برنامج بيت للكل، وذلك خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية

حيث أشاد الرئيس أبومازن ببرنامج بيت للكل مؤكدا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأى العام العربي بمهنية واحترافية، كما يعد البرنامح أحد أدواتنا الإعلامية العربية للتصدى للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربه ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.

ويقوم فريق عمل البرنامج بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك، وأيضا في إطار تقديم المساندة الاعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

المصرى اليوم

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