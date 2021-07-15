وزير التنمية المحلية يتابع تجهيزات تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل بالجيزة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخميس، التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل في محافظة الجيزة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

وقال بيان صحفي الخميس، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام بتفقد تلك التجهيزات لبدء التشغيل لسيارات المركز التكنولوجي المتنقل بأحياء الدقى وجنوب الجيزة كمرحلة أولى.

كما تابع وزير التنمية المحلية، جهود الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإصدار أول رخصة من المركز التكنولوجي المتنقل في شارع حسان بن ثابت بحي ثان طنطا، والذي سيجوب قرى ومدن المحافظة لتقديم كافة الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بشكل أسرع من خلال تجهيزه بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية.

وزير التنمية المحلية يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل في محافظة الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل في محافظة الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل في محافظة الجيزة

وزير التنمية المحلية يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل في محافظة الجيزة