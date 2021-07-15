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التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث التعاون بين مصر والمنظمات الدولية في قطاع الزراعة واستعراض مختلف الحلول لمواجهة تحديات القطاع الزراعي في مصر.

واستعرض «القصير»، خلال الاجتماع التحديات التي تواجه هذا القطاع الزراعي الهام والمشتغلين به والتي تتمثل أهمها في ندرة المياه والتصحر والتغيرات المناخية موضحًا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لمحاولة تخفيف هذه الآثار من خلال تحديث منظومة الري والتي تتكلف أموالا طائلة كذلك إقامة محطات تحلية مياه واستنباط أصناف نباتية تتحمل الملوحة والجفاف.

وأضاف وزير الزراعة أن التحديات التي واجهت الدولة إنعكست على تنفيذ مشروعات قومية كبرى سواء زراعية أو حيوانية منها انشاء الصوب الزراعية ومشروع البتلو وإنشاء مراكز تجميع الألبان وإنشاء منصة زراعية رقمية مشيرا إلى أن هناك مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تستهدف تنمية الريف المصري وتحويل القرى المصرية لقرى منتجة.

ولفت «القصير»، إلى النهضة الزراعية التي شهدتها مصر والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فضلا عن التوسع في تقديم الخدمات للمزارعين وتطبيق تكنولوجيات التحول الرقمي وتحسين دخل صغار المزارعين وتسهيل الحصول على قروض ميسرة وبسعر فائدة أقل.

وشدد وزير الزراعة على أهمية قطاع الزراعة من حيث تحقيق الأمن الغذائي ودوره في زيادة الدخل القومي، وأن استراتيجية مصر الزراعية ٢٠٣٠ تتضمن حصول المواطن المصري على غذاء صحي أمن ومستدام، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية في الوزارة بهدف تحسين الأداء في هذه الملفات، ووجه الشكر للسيدة بانوفا على التعاون الجيد والبناء لمنطمات الأمم المتحدة مع وزارة الزراعة.

من ناحيتها، قالت ايلينا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر إن منظمات الأمم المتحدة لديها خطة عمل استراتيجية جديدة ستبدأ من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧ تهدف إلى تحديد إطار وطني يمكن من خلاله دعم الدولة المصرية في هذا الصدد.

وطلبت الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ان يتضمن الإطار الاستراتيجي رؤية وزارة الزراعة خلال فترة الخمس سنوات القادمة وان المنظمات التابعة للأمم المتحدة منها الفاو وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الريفية الايفاد يمكن أن تتعاون مع وزارة الزراعة في العمل على التحديات التي تواجه هذا القطاع وأن هناك مبادرة من الأمم المتحدة للمساهمة في تطوير ١٢٠ قرية مصرية والتي تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر