بتكلفة ١.٣ مليار جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطات صرف صحي بمركز أبوكبير

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، الخميس، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المركز وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و٣٣١ مليون و٢١٥ الف جنيه، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطات صرف صحي بنطاق المركز لخدمة القرى التابعة وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و٣٣١ مليون و٢١٥ ألف جنيه، والمتمثلة في إنشاء محطة صرف صحى لخدمة قرى «منشأة رضوان- منشأة صدقي- الحمادين- نزلة خيال- المشاعلة- العزازية»، حيث وصلت نسبة التنفيذ ٧٥%، كما أنه جاري إنشاء محطة صرف صحى لخدمه قري هربيط «كفر النصيري- الاحراز- ابو ياسين- كفر هربيط»، وبلغت نسبة التنفيذ ٨٠ % وبتكلفه إجمالية ٦١٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه جاري إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري أبوكبير A بالرحمانية وخلوة الشرفا، بتكلفة إجمالية بلغت ١٠٢.٧ مليون جنيها وبنسبه تنفيذ وصلت ٩٣%، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري أبوكبيرB «كفر الاعصر- كفر الشوبكي- التل والمسلمية» بتكلفه ٧٨ مليون وبنسبه تنفيذ ٩٨%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري أبوكبير A طوخ القراموص بتكلفة ٩٠ مليون و٧١٥ الف جنيها وبنسبة تنفيذ ١٠٠%، وكذلك مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري ابوكبير B الدهتمون- السواقي بتكلفة ١٢٣.٦ مليون وبنسبة تنفيذ ١٠٠%.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء مشروع شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية القراموص والمناسترلي، بتكلفة ١٢٩ مليون وبنسبه تنفيذ ٨٥%، وكذلك محطة معالجة أبوكبير لخدمة ١٠ آلاف م٣ / يوم لقري «المناسترلي – القراموص – كفر السواقى – الدهتمون – طوخ القراموص – كفر الأعصر – كفر الشوبكي – التل والمسلمية»، بتكلفه ١٧٥.٢ مليون وبنسبه تنفيذ ٨٥%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة رفع الغنيمية بتكلفة اجمالية ٢٢ مليون جنيه .