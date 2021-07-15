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الرئيس التنفيذي لـ«أباتشي»: تمضي نحو تحقيق قوتها الاقتصادية الكاملة

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الرئيس التنفيذي لـ«أباتشي»: مصر تمضي نحو تحقيق قوتها الاقتصادية الكاملة الرئيس التنفيذي لـ«أباتشي»: تمضي نحو تحقيق قوتها الاقتصادية الكاملة

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التقى الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي جون كريستمان مع الرئيس عبدالفتاح ، أمس الأربعاء، لبحث العلاقات التجارية بين والولايات المتحدة الأمريكية وأعمال أباتشي مع وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم التحديث المستمر لقطاع النفط والغاز في مصر.

خلال الإجتماع، ناقش الرئيس السيسي مع كريستمان أنشطة أباتشي وخطط الاستثمار في البلاد، وشكر «كريستمان»، الذي يرأس أيضًا مجلس الأعمال الأمريكي المصري، الرئيس السيسي على ترحيبه الحار، وأعرب عن حماسه لمستقبل مصر، بينما تمضي البلاد نحو تحقيق قوتها الإقتصادية الكاملة. وقال إن البلاد أظهرت الصلابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بفضل القيادة القوية لحكومة الرئيس السيسي والروح السامية للشعب المصري.

وأضاف «كريستيان»، حسب بيان صحفي من أباتشى: «تتمتع مصر بمكانة جيدة من حيث الموارد والموقع الجغرافي ومناخ الأعمال لتوفير النفط والغاز الذي يدفع النمو الاقتصادي ويرفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «يعد برنامج التحديث الذي تقوده وزارة البترول والثروة المعدنية أمرًا بالغ الأهمية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي اللازم لزيادة إنتاج النفط والغاز وتطوير مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة».

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع المائدة المستديرة السنوي لمجلس الأعمال الأمريكي المصري مع الرئيس السيسي في أبريل ٢٠٢١، حيث أكد الرئيس رغبته في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وشراكات مزدهرة مع الشركات الأمريكية.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي وكلاي بريتشز نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أباتشي.

يذكر أن أباتشي شركة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتمارس نشاطها في الولايات المتحدة ومصر والمملكة المتحدة. كما أن أباتشي هي أكبر منتج للنفط في مصر وهي شركة تابعة لشركة «إيه بي إيه كوربوريشن».

المصرى اليوم

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