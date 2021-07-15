أخبار عاجلة

«أخفى دبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات».. مُسن ألماني ينتظر توقيع غرامة 500 ألف يورو -
أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو -
عامر عامر لـ«الحضري»: مهما تغير الزمان أو المكان ستظل أنت الأسطورة -
قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة -
العقبة : وفاة شاب طعنا على يد شقيقتيه -
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة -
النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية -
العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية" -
"كلوب هاوس".. ماذا بعد طرح بيانات 3.8 مليارات مستخدم للبيع في مزاد علني؟ -
الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة السبت المقبل

Print
بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة السبت المقبل بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة السبت المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مطلع اليوم الخميس، أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يؤدي السبت القادم اليمين الدستورية لولاية دستورية جديدة لرئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» إن «الرئيس الأسد سيوجه كلمة للشعب السوري خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب في حفل دعيت إليه شخصيات سياسية وإعلامية محلية ودولية وفعاليات اقتصادية ودينية وشعبية إضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق».

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.

كما حصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبدالله سلوم عبدالله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أخفى دبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات».. مُسن ألماني ينتظر توقيع غرامة 500 ألف يورو

«أخفى دبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات».. مُسن ألماني ينتظر توقيع غرامة 500 ألف يورو

أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو

أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو

عامر عامر لـ«الحضري»: مهما تغير الزمان أو المكان ستظل أنت الأسطورة

عامر عامر لـ«الحضري»: مهما تغير الزمان أو المكان ستظل أنت الأسطورة

قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة

قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة