أخبار عاجلة

«أخفى دبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات».. مُسن ألماني ينتظر توقيع غرامة 500 ألف يورو -
أرمينيا تخسر الحرب مع أذربيجان وتتفوق عليها في الملاكمة في أولمبياد طوكيو -
عامر عامر لـ«الحضري»: مهما تغير الزمان أو المكان ستظل أنت الأسطورة -
قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة -
العقبة : وفاة شاب طعنا على يد شقيقتيه -
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة -
النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية -
العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية" -
"كلوب هاوس".. ماذا بعد طرح بيانات 3.8 مليارات مستخدم للبيع في مزاد علني؟ -
الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف "لنؤشر بطلاقة"

Print
يهدف لتوفير المعلومة عن لغة الإشارة لفئة "الصم والبكم"

قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف

احتفلت الباحثة مرام بنت سلمان الجعيد بإطلاق وتوقيع كتابها الذي حمل عنوان "لنؤشر بطلاقة"، وذلك بحضور عضو مجلس الشورى سابقاً الأديب حمد القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية وسيدة الأعمال الجوهرة العطيشان والدكتور محمد الغنامي وعدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وقدمت الكتاب الذي جاء في 175 صفحة، الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل.

وقد أقيم حفل التوقيع في مركز قيصرية الكتاب الثقافي بوسط العاصمة الرياض مساء يوم السبت الماضي، وقدم الحفل الدكتور أحمد الحمدان المشرف على القيصرية.

وبدأ الحفل بكلمة للأديب حمد القاضي، أشاد فيها بدور الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض وما يوليه الأمير فيصل بن بندر من رعاية واهتمام بالكتاب والمثقفين.
من ناحيتها، قالت مرام الجعيد: هذا الكتاب جاء ليوفر المعلومة عن لغة الإشارة لهذه الفئة الغالية.
وقدمت الشكر لوالدتها وزوجها ولكل من دعمها وساندها في تنفيذ هذا العمل.

وأضافت: لا أنسى دعم الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل والأستاذة الجوهرة العطيشان، والمستشار عبدالعزيز آل حسين وديوانية آل حسين المنظمين للحفل.

بعد ذلك، وقعت الكاتبة عددًا من النسخ للحضور والجمهور في حفل التوقيع.

قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف

قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة

"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة

النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية

النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية

العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية"

العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية"

"كلوب هاوس".. ماذا بعد طرح بيانات 3.8 مليارات مستخدم للبيع في مزاد علني؟

"كلوب هاوس".. ماذا بعد طرح بيانات 3.8 مليارات مستخدم للبيع في مزاد علني؟