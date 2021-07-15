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وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العُماني

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وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العُماني وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العُماني
خلال استقبال "الخريجي" لسفير السلطنة لدى الرياض

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العُماني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية من وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وتسلّم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد والوفد المرافق له.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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