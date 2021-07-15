السجن المشدّد 16 سنة لـ الطبيب المتهم بهتك عرض الفنان عباس أبوالحسن و3 رجال آخرين (منطوق الحكم)

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس، «حضوريًا» باسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان عباس أبوالحسن و3 رجال آخرين، وهتك عرضهم بالقوة، بالسجن المشدّد 16 سنة.

وتضمن منطوق الحكم، معاقبة الطبيب عن الاتهام الأول بهتك «أبوالحسن» بالقوة، بالسجن المشدّد 3 سنوات، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات عن الاتهام الثانى بهتك عرض «أحمد. س»، لاعب كرة، و3 سنوات عن الاتهام الثالث بهتك عرض «عبدالرحمن. أ»، والسجن 7 سنوات عن التحرش وهتك عرض «محمد. ر».

وحضر المتهم طبيب الأسنان وسط حراسة أمنية مشددة جلسة محاكمته وتم إيداعه قفص الاتهام ويرتدي الكمامة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورفض التعليق على الحكم، ومضى إلى سيارة الترحيلات، وسط حراسة مشدّدة.

وأوضح أمر إحالة طبيب الأسنان إلى «الجنايات» أنّه هتك عرض المجني عليه عباس أبوالحسن بالقوة، بأن بادر حين التقاه مصادفة في مصعد عقار كائن به عيادة المتهم، بمراودته عن نفسه والتحرش به، كما هتك عرض المجني عليه «أحمد. س» بالقوة، بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الطريقة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بالتحرش به ومراودته عن نفسه بالقوة.

وأفاد أمر الإحالة عن هتك عرض المجني عليه «عبدالرحمن. أ» بالقوة، بأنّ المتهم أوهمه بوجوب تلقيه حقنة مسكنة في العضل، عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يتعرى، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة، بملامسة مناطق حساسة بجسده وراوده عن نفسه، كما هتك عرض المجني عليه «محمد. ر» بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليهم، بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره بتبديل ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل، ثم باغته بما حدث مع المجني عليهم السابقين.

كان النائب العام أمر بإحالة طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم طبيب الأسنان من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.