الإسماعيلي يكشف شرط رحيل باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

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أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي، أنه تم تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين، عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال علاء وحيد، في تصريحات تلفزيونية :«قررنا تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، لأننا لدينا أهم 3 مباريات في الموسم كله بيراميدز والأهلي ثم الزمالك، ونسعى لتحقيق فيهم نتائج إيجابية، حتى يحافظ الفريق على حظوظه في التواجد بالمربع الذهبي».

وعن التجديد لإيهاب جلال، قال :«هناك مطلب جماهيري بالتجديد لإيهاب جلال، وأي عاقل محب للنادي يتمنى بقاء الجهاز الفني للموسم المقبل، وذلك بعد النتائج المميزة التي حققها هذا الموسم»، مضيفًا :«هناك أمور يجب أن ننجزها قبل التجديد لإيهاب جلال وهي تحقيق طموحات الدراويش، بإنهاء الدوري في أحد مراكز المقدمة».

وأشار :«غبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي، مازال يتبقى في عقدهما 3 سنوات»، مؤكدًا :«الثنائي لن يرحل عن الفريق، في الميركاتو الصيفي إلا للاحتراف الخارجي».