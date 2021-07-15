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«التعليم»: ضبط ٣٣ حالة غش في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

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«التعليم»: ضبط ٣٣ حالة غش في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة «التعليم»: ضبط ٣٣ حالة غش في امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

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أدى 255 ألف و353 طالب وطالبة «بالشعبة الأدبية» بالثانوية العامة، الخميس، امتحان مادة الجغرافيا، وذلك في اليوم السادس من امتحانات العام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (33) حالة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان «الكيمياء» بإجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

المصرى اليوم

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