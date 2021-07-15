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بعد مصرع ١١ شخصًا في مشاجرة.. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالي قريتين بقنا

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استقبل المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، الخميس، قوافل صندوق تحيا للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ضمن مبادرتي «بالهنا والشفا» و«دكان الفرحة»، لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقريتي حمرا دوم، وأبوحزام بمركز نجع حمادي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وأشاد السكرتير العام للمحافظة بالدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر يجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من أجهزة حكومية ومجتمع مدنى وقطاع خاص .

ومن جانبه، أوضح أحمد خيري مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر أن القافلة تستهدف 2000 أسرة، بواقع 1000 أسرة بكل قرية، وتحتوى على مواد غذائية جافة، و38 ألف قطعة ملابس جديدة، و2000 شنطة دواجن بواقع 5 كيلو لكل أسرة بإجمالي 10 طن دواجن

يذكر أن قرية أبوحزام شهدت خلال الشعر الماضى نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي السعدية والعوامر بسبب خلافات قديمة، ما تسبب في مصرع ١١ شخصًا وإصابة ٥ آخرين من ٦ عائلات.

توزيع كراتين لحوم على الفقراء بقريتى ابوحزام وحمرة دوم بقنا
توزيع كراتين لحوم على الفقراء بقريتى ابوحزام وحمرة دوم بقنا
توزيع كراتين لحوم على الفقراء بقريتى ابوحزام وحمرة دوم بقنا
توزيع كراتين لحوم على الفقراء بقريتى ابوحزام وحمرة دوم بقنا

المصرى اليوم

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