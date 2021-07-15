«محلية النواب» تنتقد غياب محافظ السويس عن اجتماع اللجنة دون اعتذار رسمي

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين بشأن معاناة المواطنين بحي الجناين في محافظة السويس من العديد من المشكلات الخاصة بعدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.

ويتناول الطلب الثاني عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.

كما تضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين من الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.

وانتقدت اللجنة خلال اجتماعها غياب محافظ السويس عن الحضور وعدم اعتذاره رسميا عن ذلك، وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يعلن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، للاجتماع، وعدم إعتذاره شكل رسمي للمجلس، واضاف أنه كان من الضروري أن يحضر الاجتماع أو أن يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية، مشيرا إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو ما ايده النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، قائلا إنه لا يتفهم عدم حضور المحافظ وعدم إرساله لإعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.