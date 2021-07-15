بعد سحب 68 نوعا.. بلاغ للنائب العام يطلب كشف تأثير أدوية غير صالحة على مواطنين تناولوها لمده عامين

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بعد ساعات من صدور منشور لهيئة الدواء والمصرية، يوضح فيه أسباب سحب 68 مستحضرًا دوائيًا من الأسواق، تقدم محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، ببلاغ للنيابة العامة ومجلس الوزراء، للمطالبة بالتحقيق في الواقعة وانعكاساتها على صحة المواطن.

وقال فؤاد في بلاغه، إن بعض هذه الأصناف دخلت هيئه التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية، والمؤسسة العلاجية، وهيئة أمانة المراكز الطبية، وغيرها كما ذكر البيان، وظلت هذه الأدوية لمدة عامين يتم تداولها للمواطنين، بل أن بعضها كان يتم إدراجه في برتوكولات علاج كورونا مثل (الزنك، فيتامين سي)، وتسأل مستنكرا: كيف لوزارة تستعين ببعض مستحضرات قد يكون بها خطورة على الانسان، أو لم تدخل معامل التحاليل أو تُباع داخل وحدات صيدلانية، أن تقوم بعد ٢٤ شهرا تقريبا بسحبها من التداول؟!

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد خاطبت من أسبوع جميع الهيئات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمطالباتهم بسحب ووقف تداول 68 مكملًا غذائيًا ومستحضرًا دوائيًا، دون ذكر أسباب السحب ووقف التداول، حتى أصدرت أمس هيئة الدواء منشورا حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، توضح فيه أسباب السحب والتي تنوعت بين عدم تسجيل مستحضرات ومخالفة مستحضرات أخرى لمواصفات التسجيل المنصوص عليها، وشملت المستحضرات الدوائية، مكملات غذائية لتقوية المناعة، وأدوية لتقوية عضلة القلب وأخرى لعلاج البنكرياس، وأخرى لتقوية الجهاز العصبي.

وتابع مدير الحق في الدواء: ماذا حدث للمواطنين اللذين تناولوا هذه المستحضرات، وهل قامت الوزارة بتتبع الأمر حتى تستطيع معرفه أي مضاعفات حدثت لهم، ولماذا لم تأمر الوزارة كأجراء متبع في العالم، الشركات المنتجة أو شركات التوزيع، بسحب بضاعتها ودفنها في المدافن المخصصة للنفايات التي تتبع وزارة الصحة، وكيف يتم ترك ٦٨ مستحضرا هكذا لمدة عامين يتم الإتجار فيهم دون وجه حق أو تفتيش؟!

محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء

واختتم مدير الحق في الدواء بيانه، بأنه مستعد لتقديم أي بيانات أو مستندات تطلب منه حرصا على حق المواطنين في الدواء الامن والفعال، خاصة أن الأمر يعد تهديدا لصحة المواطن، في ظل قيام بعد الشركات بتكوين ثروات مادية كبيرة خلال جائحة كورونا من مستحضرات بعضها يتضمن خطورة، وبعضها غير مسجل وفقا لمنشور هيئة الدواء.

سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.

سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.

سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.