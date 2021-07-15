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حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز ومدن الشرقية استعدادا لعيد الأضحى المبارك

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حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز ومدن الشرقية استعدادا لعيد الأضحى المبارك حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز ومدن الشرقية استعدادا لعيد الأضحى المبارك

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تُكثف مراكز ومدن الشرقية من حملاتها اليومية، لرفع الإشغالات المخالفة نتيجة تعدي أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، والتي تتسبب في إختناقات مرورية.

حيث وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية التابعه لها بالمراكز، لتكثيف الحملات المرورية والدورية على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات، ولتحقيق الإنضباط بالشوارع ومواجهه ظاهرة التعدي على حرم الطريق، لتحقيق أقصى سيولة لحركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة للمرور على المحال التجارية بامتداد شارع النصر لرفع الإشغالات المتواجدة بحرم الطريق ،وتفرقة الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر لفك الإختناقات المرورية لتيسير حركة السيارات وعبور المارة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من التحفظ على عربة تابعة لإحدى الشركات العاملة لبيع المنتجات الغذائية، تجوب شوارع المدينة بدون تصريح من الجهات المختصة، فضلاً عن تشغيل سماعات تسبب الضوضاء، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ،أسفرت الحملة عن مصادرة ١٤ شيشة وتغريم ٢ من أصحاب المحال لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية كأحد أهم الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار ، كما تم رفع ٤٧ حالة إشغال متمثلة في كراسى وترابيزات ومانيكنات، وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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