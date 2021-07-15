عمليات «أزهر المنيا»: لم نرصد مخالفات في امتحان التفسير

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أعلنت إدارة الامتحانات، بالمنطقة الأزهرية في المنيا، لم رصد أي مخالفات، أو حالات غش، أو شكاوي من امتحان مادة التفسير، المخصصة للقسم الأدبي، بالثانوية الأزهرية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية ، قام 3506 طالب وطالبة في المنيا، بأداء امتحان مادي التفسير، بالثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون رصد إلى مشكلات أو حالات غش.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 3506 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.