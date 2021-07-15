جامعة بنها تعقد اجتماعًا لمتابعة تطبيق منظومة الجودة الإدارية (صور)

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عقدت شرين شوقي امين عام جامعة بنها، الخميس، اجتماعا مع القيادات الإدارية بالجامعة، لمراجعة تطبيق منظومة الجودة الإدارية شهادة الأيزو 9001-2015.

وقالت الجامعة في بيان، إن الاجتماع جاء بحضور الدكتور عبدالقادرعبدالكريم منسق عام الجودة الادارية بالجامعة، ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الادارية، وأيمن بيومي امين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديري عام الامن والشئون الادارية وشئون العاملين وفريق الجودة بالجامعة.

وقال منسق عام الجودة الادارية، إن هذا الاجتماع سيعقد بصف دورية من اجل المتابعه والتاكد من تطبيق متطلبات ومواصفات الجودة القياسية، واتخاذ اجراء ت التصحيحية في حالة وجود عدم المطابقة في اعمال الادارات، وذلك لضمان استمرارية شهادة الجودة الممنوحة للجامعة.

ومن جانبها، قالت أمين الجامعة، إن الجامعة حريصة تطبيق معايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة، لذلك تم عقد هذا الإجتماع بحضور عدد من الادارات، لمتابعة تنفيذ اعمالهم المطلوبة، وسيتم تنفيذ توصيات الإجتماع بواسطة القيادات الادارية بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة باقي الإدارات في الإجتماعات التالية والتي ستعقد شهريا وبصفة دوريه.