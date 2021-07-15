الإعدام لعامل بقنا قتل شقيقته لشكه في سلوكها

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقيامه بقتل شقيقته بإطلاق النار عليها لشكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

تعود أحداث القضية إلى يوم ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة «كفاية. ع .م» ربة منزل بقرية أبو حزام بنجع حمادى ملقاة أمام منزل أسرتها وبها إصابات بعدة طلقات نارية.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث «مجدى. ع. م» شقيق المجنى عليها حيث انتشرت شائعات بسوء سلوك شقيقته فقام بإطلاق النار عليها من بندقية آلية وقتلها ثم فر هاربا، فتمت إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى بتهمة القتل العمد وقضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.