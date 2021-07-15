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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار فتح المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى مع السماح لأي صاحب مخبز أن يتقدم بطلب للحصول على إجازة بحيث لا يتجاوز عدد الذين سيتم السماح لهم 30%، لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين باستمرار.

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتي تصرف دقيق بلدي مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين زيادة معدلات طرح اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك لحوم الضأن السودانية المبردة بكميات تفوق عن احتياجات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك من منتجات اللحوم خلال هذه الفترة، بجانب أيضا طرح الخراف الحية للأضاحي بشوادر تابعة للشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، كما وجه الوزير باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.

كما ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقاً للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية واستمرار عمل مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئه البوتاجاز وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر وكذلك المتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وكذلك المواد البترولية بمحطات خدمة السيارات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى.