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السجن المشدّد 16 سنة لـ الطبيب المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة

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السجن المشدّد 16 سنة لـ الطبيب المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة السجن المشدّد 16 سنة لـ الطبيب المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة

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قضت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، حضوريًا بالسجن المشدد 16 سنة، لباسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي، وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.
وحضر المتهم طبيب الأسنان وسط حراسة أمنية مشددة جلسة محاكمته وتم إيداعه قفص الاتهام ويرتدي الكمامة وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي .
كان النائب العام، أمر بإحالة طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم طبيب الأسنان من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.

المصرى اليوم

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