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محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق عقار المنشية بالهرم ( صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحل لبيع السجاد والمفروشات بميدان الساعة بمنطقة المنشية بحي الهرم، وذلك للوقوف على أسباب الحريق والتلفيات التي لحقت بالعقار، والتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة.

وأكد أنه فور الإنتهاء من إخماد الحريق تم عرض حاله العقار والمكون من ١١ دور على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط والتي أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظآ على سلامه المواطنين لحين عرضه على كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلى بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.

وحرص على الاطمئنان على سلامه قاطني العقار مؤكداً على الوقوف بجانبهم وتقديم كل ما يلزم لضمان سلامتهم .

وأكد أنه فور اندلاع الحريق تم إخلاء العقار من السكان وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء اللازمة، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بين قاطني العقار.

المصرى اليوم

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