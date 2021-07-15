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ارتفاع ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 42 قتيلا وعشرات المفقودين

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ارتفاع ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 42 قتيلا وعشرات المفقودين ارتفاع ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 42 قتيلا وعشرات المفقودين

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لقي ما لا يقل عن 42 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس في ألمانيا، جراء فيضانات تسبب فيها هطول الأمطار القياسي في غرب أوروبا.

وسبق أن ذكرت الشرطة أن 70 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر، بعدما فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين، على ضفتيه ودمر ستة منازل.

وقالت السلطات الألمانية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أوسكيرخن جنوب مدينة بون، فيما قتل سبعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء، في أماكن أخرى بولاية شمال الراين - وستفاليا، العديد منهم في أقبية غمرتها المياه.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل، إلى بر الأمان.

المصرى اليوم

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