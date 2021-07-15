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أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من سنوات طويلة، تعد ثاني أهم مشروع حديث في مصر بعد السد العالي، وساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، والنمو الاقتصادي التي تسعي إليه الدولة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، وبالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت «السيد»، في بيان صحفي لها، أن مبادرة حياة كريمة نجحت بالفعل في شعور الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجا بفارق التنمية، حيث سيتكلف ما يقرب من 600 مليار جنيه ويستفيد منها 40 مليون مواطن، سيتوفر لهم سبل الحياة الكريمة التي تمكنهم من تحقيق دخل اقتصادي لاحقا، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية بشكل جيد، وكذلك توفير تعليم فني بشكل سليم، وبالتالي يستفيد الفرد من تلك التنمية الاقتصادية، ومشاركته أيضا في تلك التنمية بزيادة دخله المادي.

وتابعت: «المبادرة لاقت إشادة دولية من جانب الكثير من المؤسسات، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان أشادا بالإصلاحات على المستوى الاجتماعي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يضمن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل خلال السنوات القادمة في ظل (رؤية مصر 2030)».