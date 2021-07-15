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تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة حول صعوبة أسئلة الجغرافيا، حيث عبر البعض أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط باستثناء بعض الأسئلة، فيما قال البعض الآخر أن الامتحان صعب وطويل ويحتاج وقت أطول للإجابة وفي مستوي الطالب المتميز.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثاموية العامة جاء صعب في أغلبة.

وأضافت، إن عدد كبير من أولياء الأمور أجمعوا على صعوبة امتحان الجغرافيا، مؤكدين أن الإمتحان تضمن أسئلة صعبة كثيرة وتحتاج لوقت أكثر، فضلا عن أنها غير مباشرة في عدد منها ومن خارج المنهج على حد قولهم.

وأوضحت أن عدد قليل جدا من أولياء الأمور ذكروا أن الإمتحان تضمن 50 سؤال بعضهم في مستوي الطالب المتوسط ومعقول، لافتين أن بينهم 10 أسئلة في غاية الصعوبة.

وشددت عبير على ضرورة غلق مواقع التسريبات وتتبعها أولا بأول حتي لا يؤثر ذلك على الطلاب وظلمهم، مطالبة أولياء الأمور بضبط النفس والهدوء حتي ينتهي أبنائهم من الإمتحانات بهدوء وتركيز.