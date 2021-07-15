ورشة رسم بالطباشير على أرض المسرح المكشوف بمنطقة اللسان برأس البر (صور)

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قالت االدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط نظمت بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب، ورشة رسم بالطباشير على أرض المسرح المكشوف بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين في مجال الرسم من رواد المكتبة.

وأضافت، تأتي الورشة ضمن سلسلة المهرجات الصيفية التي تُقام بالمدينة لتشجيع الموهوبين من روادها واستغلال تلك الفرصة لصقل مواهبهم، كما شهد المهرجان إقبال كبير من المصطافين من محافظات مصر، لافتة أنه على هامش ورشة الرسم، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى حملة توعوية تستهدف نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلاً عن توزيع كتيبات تتضمن محاور التوعية بتلك القضية وكذا علم مصر على الأطفال المشاركين في المهرجان.