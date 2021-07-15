بعد 4 شهور زواج.. المحكمة: الزوج «عاجز جنسيا» >> الحكم بطلاق المدعية بعد عرضها على «الطب الشرعي»

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قضت محكمة الأسرة بالجيزة بتطليق ربة منزل من زوجها الطبيب بعد ثبوت إصابته بــ «العجز الجنسي» وألزمته المحكمة بدفع نفقة متعة مطلقته وكذا مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.

كانت الزوجة مقيمة الدعوي قد أقامت دعوها وقالت فيها أنها تزوجت قبل تقديم الدعوي بـ 4 أشهر وأنها مازالت «بكرا» لم يدخل بها زوجها لعجزه وعدم قدرته «الجنسية» على معاشرتها معاشرة الأزواج. وأنه أخفي عليها هذا الأمر، فطلبت منه أكثر من مرة التوجه إلى طبيب متخصص لعلاجه, ولكنه كان يؤكد لها عدم صحة تعتقده وأنه بصحة جيدة لا يعاني أي شئ, وأنها مجرد «ضغوط عصبية» أثرت عليه.

وأضافت الزوجة في دعواها: تدخل بعض أفراد أسرتي في الأمر وواجهوا زوجي، لكنه أصر على موقفه مؤكدا أنني أدعي عليه ذلك كذبا, وأنها مجرد «شكوك في عقلي» لا أساس لها من الصحة. وأمام بقاء زوجي على عناده لم أجد امامي سوي طلب الطلاق منه وإنهاء هذا الزواج بهدوء, لكنه رفض بشدة وطلب مني التنازل عن كافة حقوقي مقابل الموافقة على طلبي, بل والأسوأ أنه طلب مني كتابة إقرار بأن الطلاق كان لأسباب محددة غير السبب الحقيقي, وأن أي إدعاء مني بغير ذلك يعرضني للمسألة القانونية ويعطيه حق مقاضاتي بتهمة التشهير به.

إتفق والداي على اللجوء إلى المحكمة بعد ما طلبه مني زوجي لأقيم دعوي طلاق للضرر منه. وأثناء نظر المحكمة الدعوي قررت عرضي على الطب الشرعي وكذا زوجي، فرفض الأخير بينما أكد الكشف الطبي أنني مازلت «بكرا» ولم أعاشر معاشرة الأزواج مطلقا, وهو ما إستندت إليه المحكمة في حكمها, الذي أثبتت فيه رفض الزوج الخضوع للكشف الطبي لبيان صحة إدعاء الزوجة من عدمه, لتنتهي إلى الحكم بتطليقها للضرر وإحتفاظها بحقوقها المكفولة قانونا.