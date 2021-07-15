تباين ردود فعل طلاب الأدبي حول امتحان الجغرافيا بلجان مدارس الأقصر

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تباينت ردود افعال طلاب الأدبي لامتحانات الثانوية العامة حول امتحان الجغرافيا حيث اشتكى عدد كبير من الطلاب من صعوبة المادة، مؤكدين ان الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت اغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب ان الامتحان بعيد عن المنهج، وبعيدة عن كل النماذج والاختبارات التى تدربنا عليها ، فيما أكد عدد آخر ان هناك 22 نقطة خاطبت المستوى المتوسط للطلاب .

وقال الطالب احمد نور، ان امتحان الجغرافيا اليوم شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول المطلوبة موضحا أن هناك نحو ٢٢ نقطة تراعى الطالب المتوسط ، فيما جاءت باقى الاختيارات محيرة ، مع عدم التأكد من الاجابات التى دوناها.

بينما أكدت الطالبة ندى على، ان وقت الامتحان غير كاف وجاءت أغلب نقاطه فى قمة الصعوبة، وغير مفهومة كما ان الامتحان تضمن عدد كبير من التقاط البعيدة عن المنهج الدراسي والنماذج والاختبارات التى تدربنا عليها ، مؤكدة ان الوقت لم يسعفنا للتفكير للوصول للإجابات.

فيما انتقد عدد من أولياء الأمور الذين رافقوا أبنائهم الطلاب، من إجراءات التفتيش المشددة والتى من شأنها تشتيت الطلاب، وتواجدوا في محيط المدارس، وهم منتظرين خروج أبنائهم مع ارتفاع كبير فى درجات الحرارة.

بينما اعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.