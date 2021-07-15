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تسجيل 765 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل

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تسجيل 765 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل تسجيل 765 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الخميس، عن تسجيل مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، أنّه تم تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 54 مريضًا في حالة حرجة.

و حذرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون له عواقب وخيمة، حيث يتفاقم الوضع الوبائي بسبب انتشار سلالة «دلتا» وقلة اللقاحات.
بعد انخفاض الإصابات والوفيات في منطقة شرق البحر المتوسط ​​لمدة ثمانية أسابيع، قالت المنظمة إن هناك زيادات كبيرة في الحالات في عدة دول.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في بيان: «منظمة الصحة العالمية قلقة من أن تزايد حالات كوفيد قد يستمر في الأسابيع المقبلة، مع عواقب كارثية».

وأضاف أن عدم الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و«زيادة التراخي من قبل المجتمعات»، فضلا عن انخفاض معدلات التطعيم وانتشار المتغيرات الجديدة، هي المسؤولة عن ذلك.

المصرى اليوم

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