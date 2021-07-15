أخبار عاجلة

العقبة : وفاة شاب طعنا على يد شقيقتيه -
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة -
النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية -
العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية" -
"كلوب هاوس".. ماذا بعد طرح بيانات 3.8 مليارات مستخدم للبيع في مزاد علني؟ -
الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها -
أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الوجه -
بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن -
الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف -
احتفالية لتوقيع كتاب "مرافئ على ضفاف الكلمة" وتكريم الأديب حمد القاضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ردود فعل طلاب الثانوية العامة بالبحيرة: «امتحان الجغرافيا سهل»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من طلاب الثانوية العامة فى محافظة البحيرة إن امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية كان سهل وفى مستوي الطالب المتوسط، وكان فيه بعض الأجزاء للطلبة المتميزين.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، قبل وأثناء وبعد الخروج من لجان الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الكمامات وفحص الحرارة للطلاب في كافة لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة البحيرة، مشيرًا إلي أن عدد الطلاب فى جميع اللجان لا يزيد عن 14 طالبًا وطالبة في كل لجنة.

اقرأ أيضًا:

تداول صور لأسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة .. و«التعليم» تتبع مصدرها
«التعليم» : ضبط طالب سرّب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة بالأقصر

ردود فعل طلاب الثانوية العامة :«امتحان الجغرافيا طويل وبحاجة لوقت أطول» (صور)

صفحات الغش تتداول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية «أدبى»
ردود فعل طلاب بالثانوية في البحيرة: «الفرنساوي أصعب من امبارح.. وفيه تريكات» (صور)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبتين العلمية والأدبية (صور)

ردود فعل طلاب الثانوية العامة اليوم.. «امتحان الفرنساوي حلو»

طلاب الشعبة العلمية في الصف الثالث الثانوي بالبحيرة: امتحان اللغة العربية طويل (صور)

طلاب «علمى» يبدأون ماراثون الثانوية بـ«العربى» وتداول الأسئلة على «تليجرام» بعد ساعة من بدء الامتحان
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 (صور)

ردود أفعال امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة بالبحيرة: طويل والنحو صعب

«أمهات مصر»: اللغة الثانية تصالح طلاب العلمي وشكاوي من قطعة الألماني

«التعليم»: الصور المتداولة ليست لها علاقة بامتحانات الثانوية العامة وغير صحيحة

«التعليم» تعلن الحرب على «الغشاشين» بـ«تجريسهم»

«جمع حليب وأخطبوط وانتحار الطلاب».. وزير التعليم يكشف حقائق امتحان العربي للثانوية العامة

خروج طلاب الثانوية العامة بعد اداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بالقاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا - صورة أرشيفية
خروج طلاب الثانوية العامة بعد اداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بالمنصورة وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا - صورة أرشيفية
خروج طلاب الثانوية العامة بعد اداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بالقاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة

«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة

واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى مصر: اللقاح قادر على مواجهته

استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى مصر: اللقاح قادر على مواجهته

الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء

الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء