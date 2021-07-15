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بعد فوزه بـ «كان».. «ريش» المصري ينافس في الدورة الخامسة بـ «الجونة السينمائي»

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يستعد مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن مشاركة الفيلم المصري «ريش» لعمر الزهيري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

تدور أحداث الفيلم حول قصة أسرة يتحول الأب المتسلط فيها إلى دجاجة وقت عرض سحري، وتطال عبثية الجميع جراء ذلك وتضطر الأم، التي اعتادت أن تحظى بحياة هادئة، أن تتصدر المشهد لترعى الأسرة، بينما تعمل الأم كل ما في وسعها لإعادة الأب وتأمين حياة أسرتها، تتحول شخصيتها تمامًا.

وستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 14-22 أكتوبر في مدينة الجونة.

المصرى اليوم

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