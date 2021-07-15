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ما بين «السهل الممتنع» و«الصعب»..تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا بالقليوبية

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ما بين «السهل الممتنع» و«الصعب»..تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا بالقليوبية ما بين «السهل الممتنع» و«الصعب»..تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا بالقليوبية

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تباينت أراء طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالقليوبية، الذين أدوا إمتحان مادة الجغرافيا اليوم حول مستوي الإمتحان الذي جاء من وجهة نظرهم متوسطا وبه بعض الصعوبة في عددا من الأسئلة وخاصة أسئلة الخرائط معبرين عن أن الإمتحان ممكن وصفه ب «السهل الممتنع».

أضاف الطلاب أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الإمتحانات في الفترة الأخيرة إلا أنهم فوجئوا أن الإمتحان به عدة نقاط صعبت عليهم الإجابة، مشيرين أنه مكون من 50 سؤال بينهم لايقل عن 10 مستوي الصعوبة عالي جدا، مشيرين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة ووصفوا بعض الأسئلة بالصعبة.

فيما انهارت بعض الطالبات أمام مدرسة بنها الثانوية بنات مؤكدن الإمتحان بالنسبة لهم كان صعبا ولايقل صعوبة عن اللغة العربية واللغة الإلمانية التي امتحنوها قبل ذلك مطالبين بتخفيف الضغوط عليهم ومراعاة أن تكون الإمتحانات في مستوي كل الطلاب وليس الطلاب المتفوقين فقط.

واشتكت بعض الطالبات من طريقة التفتيش الذاتي خلال الدخول للجنة مؤكدن أن المشرفة على التفتيش لاتستخدم الجهاز الإليكتروني المخصص للتفتيش وتقوم بتفتيشهم ذاتيا بطريقة غير لائقة وغير آدمية وتسبب تعطلهم في دخول اللجنة.

المصرى اليوم

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