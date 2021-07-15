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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية .

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف.

تنقل بين سبورت BEIN Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنواتها بشكل حصري في المنطقة العربية .

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و

1 HD Premium

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2


الكاميرون: تردد قناة CRTV علي القمر الصناعي Yahsat S2 E, تردد 124273 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 افقي.

بنين: تردد قناة ORTB علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي .

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

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موعد مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا .. والقنوات الناقلة

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