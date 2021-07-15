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مهاجم سوبر من أمريكا الجنوبية في الأهلي بـ 5 ملايين دولار بديلا لـ مروان محسن

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كشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي بان لجنة التعاقدات بالنادي تضع اللمسات النهائية في إتمام التعاقد على صفقة مهاجم سوبر من أمريكا الجنوبية بمواصفات عالية، تصل قيمتها 5 ملايين دولار لانضمام للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل 2021 و2022.

ذكرت المصادر بان ياسين منصور رجل الأعمال، ورئيس شركة الأهلى لكرة القدم وعد الإدارة بتمويل صفقة المهاجم السوبر لتدعيم صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل، بديلا عن مروان محسن بعد طالب موسيماني ادار الأهلي الاستغناء عنه في الموسم المقبل.

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واضاف المصادر بان لجنة التعاقدات في النادي الأهلي ستعقد جلسه مع بيتسو موسيمانى المدير الفني، نهاية الأسبوع المقبل عقب عودة الفريق من المغرب بعد مباراته أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهاية دوري أبطال افريقيا بهدف اطلاع مدير الفني للنادي الأهلي على تفاصيل التفاوض مع اللاعب الأجنبي الجديد، بالإضافة إلى دراسة السير الذاتية لعدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الأهلي

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سيرينو - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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