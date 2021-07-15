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«المحامين»: الشركة المسؤولة عن المنظومة الإلكترونية حولت 2 مليون ونصف للنقابة

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«المحامين»: الشركة المسؤولة عن المنظومة الإلكترونية حولت 2 مليون ونصف للنقابة «المحامين»: الشركة المسؤولة عن المنظومة الإلكترونية حولت 2 مليون ونصف للنقابة

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أعلنت نقابة المحامين، عن مخاطبة الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات، والتوثيق لنقابة المحامين، رجائي عطية، نقيب المحامين، وأوضحت أنها حولت للنقابة مبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه مصري، تمثل مستحقات النقابة عن شهر مايو الماضي.

وجاء بنص الخطاب الذي نشرته صحفة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بالإشارة إلى مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين المصرية، مرسل لسيادتكم قيمة دفعة من إجمالي متحصلات الدمغة الإلكترونية، عن الفترة من 1 مايو الماضي، وحتى 30 من ذات الشهر، وذلك بمبلغ 2.500.000.00 (مليونان وخمسمائة ألف جنيه مصريًا لا غير)، علمًا بأنه سوف يتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت».

المصرى اليوم

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