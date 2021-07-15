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غياب 64 طالبا عن أداء امتحان الجغرافيا.. و3 محاضر تهكير تابلت في القليوبية

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غياب 64 طالبا عن أداء امتحان الجغرافيا.. و3 محاضر تهكير تابلت في القليوبية غياب 64 طالبا عن أداء امتحان الجغرافيا.. و3 محاضر تهكير تابلت في القليوبية

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كشفت غرفة عمليات تعليم القليوبية عن غياب 64 طالب وطالبة تغيبوا عن أداء إمتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبى في الثانوية العامة بالقليوبية فيما بلغ جملة الطلاب الذين حضروا الإمتحان اليوم الخميس 19175 طالب وطالبة.

كما كشفت غرفة العمليات عن تحرير 3 محاضر تهكير تابلت لـ ثلاث طلاب مع كل واحد منهم تابلت اثنين منهم بلجنة مدرسة محمد فريد الثانوية بنين في شرق شبرا الخيمة ومحضر ثالث لطلاب في لجنة مدرسة محمد جمال الأكشر بطوخ وتم سحب أجهزة التابلت من الطلاب وعمل محضر إثبات حالة لكل منهم.

وأدى طلاب الشعبة الادبية للثانوية العامة في القليوبية امتحان مادة الجغرافيا في 135 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وتابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اعمال الامتحانات اليوم من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم مؤكدا انه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات.

المصرى اليوم

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