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حاولت إثيوبيا الوقيعة بين مصر والسودان من جهة، وقطر من جهة أخرى، بالادعاء بأن «قطر وخلافًا لموقفها المعلن في جامعة الدول العربية ترحب ببقاء مفاوضات السد في الاتحاء الإفريقي».

وزعمت السفارة الإثيوبية لدى الدوحة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، الخيمس، أن «السلطات القطرية تدعم حق إثيوبيا في التنمية وتعتبر أن المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي«، مشيرة إلى أن»السفيرة الإثيوبية لدى الدوحة، سامية زكريا جوتو، التقت أمس بوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان سعيد المريخي، حيث أكد الأخير أن بلاده تدعم حق إثيوبيا في التنمية كما أنها لم تغير موقفها الثابت من قضية سد النهضة«.

وأضافت السفارة أن «المريخي أوضح أن مناقشة قضية سد النهضة شأن يخص الاتحاد الإفريقي ويجب مواصلة بحثها»، مشيرة إلى أن «المناقشات بين المسؤولين تطرقت إلى القضايا الثنائية بين البلدين».

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا، الأربعاء، حول اللقاء الذي جرى في الدوحة، قائلة إن الطرفين استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

وأعلنت إثيوبيا مرارا رفضها لمناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، داعية إلى إبقائها في الإطار الإفريقي.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، 15 يونيو الماضي، اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا خلاله دعمهم لمطالب مصر والسودان في التمسك بضرورة توقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عقب اجتماع الجامعة العربية، أن بلاده «ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية «الزخم العربي».