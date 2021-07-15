تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. ومعلق المباراة.

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يلتقي النادي الأهلي المصري نادي كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ، وقد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢١، على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

هذا وقد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي، وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة السمراء.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر علي ارضه.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

وتستطيع مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تنقل شبكة بين سبورت BEIN Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قنواتها بشكل حصري في المنطقة العربية.

بث مباشر لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium .

تردد القنوات المفتوحة والقنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - كايزر تشيفز السبت 17 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 4



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

كيف تتابع مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

من هو معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز؟

أحد التفاصيل التي يتساءل عنها مُحب النادي الأهلي هو معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، و الذي سيرافقه في رحلة التسعين دقيقة حتى رفع الكأس العاشرة، فمن هو معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي ينتظر عشاق النادي الأهلي الخروج منها بالكأس العاشرة.

يلتقي النادي الأهلي المصري نادي كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وذلك يوم السبت القادم الموافق 17 يوليو 2021.

مباراة منتظرة بلا شك لجميع عشاق كرة القدم في العالم العربي وفي القارة السمراء، فالأهلي هو صاحب الشعبية الأكبر بلا شك من المحيط للخليج ومن البحر للمحيط.

يتتبع عشاق القلعة الحمراء في جميع الأنحاء خاصةً في مصر والوطن العربي جميع التفاصيل الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وبالطبع بدأوا في تجهيز الاحتفالات بالعاشرة للأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

من هو معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عادةً بتعيين معلق من نفس بلد أحد طرفي كل مباراة في دوري أبطال إفريقيا، إلا في حالة كانت المباراة عربية فتقوم بتعيين معلق محايد.

معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 سيكون مصري بكل تأكيد، فالنادي الأهلي المصري هو أحد طرفي المباراة، والطرف الآخر هو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

معلق مباراة النادي الأهلي وكايزر تشيفز سيكون صوتًا مألوفًا لدى المشجعين المصريين بشكلٍ عام، وهو المعلق الشهير علي محمد علي.

من هو علي محمد علي معلق نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

علي محمد علي أكثر من مجرد معلق، فهو تجسيد لمدرسة التعليق المصرية التي قادها محمد لطيف ومرت بالعديد من الأسماء البارزة، على غرار ميمي الشربيني وحمادة إمام ومحمود بكر، حتى وصلت لفارسها الأخير المعاصر علي محمد علي.

بدأ حكايته مع كرة القدم كلاعب، لكن الحكاية انتهت قبل أن تبدأ، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي وهو في الحادية عشر من عمره فقط.

لم يستطع الابتعاد عن الساحرة المستديرة فقرر مداعبتها من خارج الخطوط، فبعد حصوله على بكالوريوس الإعلام في 1987 من جامعة القاهرة، عمل كمعلقًا رياضيًا في التليفزيون المصري وقناة النيل للرياضة وإذاعة الشباب والرياضة، وذلك في الفترة بين 98 و2003.

وينتظر عشاق الكره المصرية تحقيق النادي الأهلي المصري البطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا 2021.