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وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال الأفريقي

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وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال الأفريقي وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي بالمغرب قبل نهائي دوري أبطال الأفريقي

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أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة بالمغرب؛ استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

اطمأن الوزير على كافة الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي لنهائي البطولة الأكبر في كرة القدم داخل القارة الإفريقية على مستوى منافسات الأندية، متمنياً التوفيق للاعبين في مباراتهم، وتحقيق الفوز بالبطولة، و إضافتها لسجل الإنجازات الرياضية التي تشهدها خلال الآونة الراهنة.

كما تواصل الوزير هاتفياً مع السفير المصري لدي المملكة المغربية؛ للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بكافة التجهيزات اللوجستية والإدارية المتعلقة باستضافة بعثة النادي الأهلي خلال فترة تواجدهم بالمغرب، والاطمئنان على توافر كافة احتياجات الفريق في إطار من تهيئة الأجواء والمناخ حولهم للتركيز في نهائي البطولة الإفريقية.

المصرى اليوم

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